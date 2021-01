Galatasaray, prove di rinnovo per Marcao: i dettagli

Seguito dalla Roma come principale alternativa a Smalling, Marcao potrebbe rinnovare nelle prossime settimane

A settembre, il nome di Marcao è finito sul taccuino della Roma e del Lione, ma la svolta nella trattativa Smalling e la mancanza di contatti con gli agenti ufficiali del brasiliano non fecero decollare le negoziazioni. Rimasto al Galatasaray, il 24enne brasiliano potrebbe rinnovare il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, a fine mercato sono in programma delle riunioni per cercare un accordo fino al 2024 o al 2025.