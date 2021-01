Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Napoli. Dall’Inghilterra: Mertens pronto a dire sì a un altro club

La scorsa estate Dries Mertens fu al centro di diverse voci di calciomercato. In scadenza di contratto il 30 giugno, l’attaccante belga faceva gola a molte squadre: dall’Inter in Italia al Chelsea all’estero. E invece ‘Ciro’, come è stato ribattezzato dai tifosi partenopei, decise di rinnovare con il Napoli fino al 2022 con opzione per una ulteriore stagione. Eppure c’è chi mette in dubbio la sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato dall’emittente inglese ‘Sky Sports Uk’, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a dare l’assalto al 33enne prodotto del Gent. Non solo: Mertens sarebbe pronto a dire sì ai ‘Gunners’ e trasferirsi a Londra perché “vorrebbe provare una nuova esperienza”.