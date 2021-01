Ore importanti per il Napoli sul campo e per il futuro della panchina di Gennaro Gattuso: spuntano altri tre nomi a sorpresa per la sua eventuale successione

Il Napoli continua a vivere giorni convulsi dopo la sconfitta in Supercoppa e soprattutto il ko di Verona con l’Hellas che ha scatenato l’ira anche dei tifosi. Gli azzurri sono ancora in zona Champions con la partita da recuperare a Torino che può essere però un’arma a doppio taglio, serve un cambio di marcia per non incappare in un’altra stagione senza la coppa più importante. Di nomi ne sono circolati, a partire dalla suggestione legata al ritorno di Rafa Benitez e che, come via avevamo già raccontato, resterà tale.

Calciomercato Napoli, post Gattuso: spuntano Italiano, Juric e Dionisi

Ieri è arrivato il tweet di De Laurentiis che ha calmato le acque, ma solo sulla carta. Perché intanto continuano a circolare i nomi accostati alla panchina del Napoli oltre ad Allegri, che però è indirizzato verso la Roma. Secondo ‘Radio Marte’, infatti, sul taccuino del patron dei partenopei ci sarebbero anche Vincenzo Italiano, Ivan Juric e anche Alessio Dionisi, attuale allenatore dell’Empoli in Serie B. L’intenzione di De Laurentiis sarebbe quella di tornare a puntare su tecnici non di primissimi piano come erano invece lo stesso Benitez o Ancelotti.