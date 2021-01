Calciomercato Napoli, Gattuso si è confrontato con il gruppo

Gattuso ha incassato ieri sera la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis. Prima, però, sarebbe avvenuto un intenso confronto con la squadra: ecco cosa si sono detti

Giornate calde in casa Napoli. Le recenti sconfitte in Supercoppa italiana e in campionato contro il Verona hanno lasciato il segno. La panchina di Gennaro Gattuso ha iniziato a traballare e il Presidente De Laurentiis ha preso in considerazione diverse ipotesi per sostituire il tecnico, tra cui anche Benitez, Mazzarri e Allegri.

Nella giornata di ieri, è avvenuta, invece, la svolta con il tweet presidenziale che ha confermato l’allenatore, dandogli piena fiducia. Un atto doveroso, da cui ripartire insieme, e che sottende la volontà di andare avanti con Rino almeno fino a fine stagione, al netto di nuovi tracolli.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Gattuso-Giuntoli, situazione in bilico a Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli, Gattuso confermato: prima il confronto con la squadra

Prima che arrivasse la conferma, però, Gattuso, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe avuto un incontro piuttosto serrato con il gruppo nel chiuso dello spogliatoio. Il tecnico ha sottolineato come non gli sia piaciuto l’atteggiamento della squadra in occasione della sconfitta di Verona.

La discussione è stata decisa, ma con toni moderati e ha provocato la reazione dei senatori che si sono schierati dalla sua parte. Vedremo se il Napoli riuscirà a risollevarsi sul campo già a partire dalle prossime partite o se si tornerà a parlare di ribaltone in panchina.