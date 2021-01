La Lazio mette a segno due cessioni ufficiali dopo l’arrivo di Mateo Musacchio dal Milan: si tratta di due prestiti

La Lazio si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, in 10 per buona parte del secondo tempo. La squadra di Inzaghi ha evidenziato nuovamente tante lacune difensive, con Hoedt finito nel ciclone per degli errori importanti che hanno pesato sul match. Dal Milan è arrivato Mateo Musacchio, che andrà a ricoprire il buco – come lo ha chiamato Inzaghi – lasciato da Luiz Felipe.

Intanto la Lazio ha comunicato sul proprio sito ufficiale anche due cessioni ‘minori’. La prima è quella di Sofian Kiyine, esterno che torna alla Salernitana in prestito dopo essere rimasto fuori lista per tutti i primi mesi della stagione. L’altra è invece quella di Bobby Adekanye, che in prestito al Cadice non ha trovato spazio e ha quindi firmato per gli olandesi dell’ADO Den Haag fino al termine della stagione.