Calciomercato Juventus, Camavinga sul rinnovo

La Juventus è interessata a Eduardo Camavinga, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo del contratto

Eduardo Camavinga si sta affermando come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. In forza al Rennes, ha attirato su di sé gli occhi di top club come Real Madrid e Juventus. Il giocatore ha da cambiato agente da poco e si è affidato a Jonathan Barnett. Il suo contratto scadrà nel 2022 e il rinnovo non è ufficialmente arrivato.

A tal proposito, Camavinga ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Siete voi giornalisti a dire che lascerò il Rennes. Ci sono riflessioni e trattative in corso. Vedremo cosa succederà. Io sono concentrato al 100% sul Rennes”.