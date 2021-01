La Juventus supera 4-0 la Spal di Marino: l’analisi del match con il nostro inviato, Giorgio Musso. Il commento

Tutto facile per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri si sono sbarazzati della Spal, nei quarti di finale di Coppa Italia, con un netto 4-0. Primo gol con la maglia della Juventus per Frabotta. Gioie anche per Morata, Kulusevski e Chiesa. Delude, ancora una volta, Ramsey. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ecco l’analisi del nostro inviato, Giorgio Musso, all’esterno dell’Allianz Stadium, dopo il poker in Coppa Italia.