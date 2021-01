È andato in scena il sorteggio della Youth League che vede impiegate Juventus, Inter, Atalanta e Lazio: ecco le avversarie ai 32esimi

Con la ripresa del campionato Primavera in Italia, a breve anche la Youth League aprirà i battenti. Il 2 e 3 marzo, infatti, andranno in scena in gara unica i 32esimi di finale che vedranno impegnate quattro squadre italiane. Nel nuovo format della ‘Champions’ dedicata alle squadre Under 19 dei club che giocano nella massima competizione europea, oggi è andato in scena il sorteggio. Le italiane sono inserite appunto nel percorso Champions League e sono per quest’anno Inter, Juventus, Atalanta e Lazio: tutte quante sfideranno incredibilmente una squadra tedesca. Ai nerazzurri toccherà il Bayern Monaco, ai bianconeri il Borussia Dortmund, ai bergamaschi il Lipsia e ai biancocelesti il Borussia Moenchengladbach.

Youth League, sorteggio dei 32esimi

Di seguito i 32esimi completi (16 match dal percorso Champions e 16 dal percorso campioni, ovvero le squadre che hanno vinto il proprio campionato ma non giocano in Champions):

Olympiacos (GRE) – Manchester City (ENG)

Internazionale Milano (ITA) – Bayern München (GER)

Sevilla (ESP) – Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Porto (POR)

Ajax (NED) – Krasnodar (RUS)

Manchester United (ENG) – Real Madrid (ESP, holders)

İstanbul Başakşehir (TUR) – Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA) – RB Leipzig (GER)

Zenit (RUS) – Rennes (FRA)

Juventus (ITA) – Borussia Dortmund (GER)

Midtjylland (DEN) – Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ENG) – Salzburg (AUT)

Liverpool (ENG) – Marseille (FRA)

Dynamo Kyiv (UKR) – Barcelona (ESP)

Lokomotiv Moskva (RUS) – Ferencváros (HUN)

Borussia Mönchengladbach (GER) – Lazio (ITA)

Górnik Zabrze (POL) – PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Celta de Vigo (ESP)

APOEL (CYP) – Viitorul (ROU)

Apolonia (ALB) – Győr (HUN)

Dinamo Zagreb (CRO) – Rosenborg (NOR)

Hammarby (SWE) – Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) – AZ Alkmaar (NED)

Rangers (SCO) – Köln (GER)

Angers (FRA) – Crvena zvezda (SRB)

Genk (BEL) – Žilina (SVK)

Sparta Praha (CZE) – Benfica (POR)

Basel (SUI) – Odense (DEN)

Sheriff Tiraspol (MDA) – Kairat Almaty (KAZ)

Chertanovo (RUS) – Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) – Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MKD) – Gabala (AZE)