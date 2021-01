Serie A, buone notizie: via libera alla fiscalità agevolata per gli sportivi

I club di Serie A tirano un sospiro di sollievo con il via libera ufficiale alla conferma delle agevolazioni fiscali per gli sportivi “impatriati”

In un momento di pesante crisi economica dovuta alla pandemia a cui si è unita inoltre anche l'attuale situazione nella quale versa lo stato italiano, arriva un barlume di speranza per la Serie A. Ieri il CdM ha approvato un decreto operativo che sana le posizioni fiscali e rimette di fatto in vigore il Decreto Crescita.

È infatti arrivato il via libera ufficiale alla conferma delle agevolazioni fiscali per quanto concerne i calciatori e in generale gli sportivi professionisti ‘impatriati’ contenute proprio nel Decreto Crescita. Un risultato importante per i club di Serie A arrivato dopo il pressing della Figc e del presidente Gravina oltre che della Lega di A. Un decreto che da respiro economico all’intero mondo dello sport professionistico in Italia.