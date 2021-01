Pagelle e tabellino di Juventus-Spal, match dell’Allianz Stadium valevole per i quarti di Coppa Italia. Poker bianconero e qualificazione firmata da Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa

Comodo 4-0 per la Juventus contro la Spal nel match dei quarti di Coppa Italia. Bianconeri sempre controllo, tutto agevole per la squadra di Pirlo nella serata dell’Allianz Stadium. Ampio turnover per il tecnico della ‘Vecchia Signora’, con tanti giovani in campo: convince Fagioli, anche Di Pardo all’esordio nella ripresa. Rabiot si procura un rigore e comanda a centrocampo, deludono invece Ramsey e Bernardeschi. Morata e Kulusevski, entrambi a segno, non fanno rimpiangere l’assenza di Ronaldo. Chiesa pimpante, realizza il poker finale. Male la difesa della Spal, dove si salvano Esposito e il sempreverde Floccari. In semifinale Derby d’Italia contro l’Inter per la Juve.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Spal, Ramsey nel mirino: sui social tutti contro il gallese

Le pagelle di Juventus-Spal: Rabiot detta legge, male Vicari

JUVENTUS

Buffon 6 – Lo impegna solo Floccari, sul quale risponde presente. Per il resto serata da capitano, a guidare i suoi in campo.

Dragusin 6 – Non è proprio a suo agio sulla destra. Gioca facile e tiene la posizione.

Demiral 6 – Qualche incertezza di troppo nel primo tempo. Nella ripresa prende le misure su Floccari (83′ Da Graca sv.).

De Ligt 6,5 – Torna titolare dopo lo stop forzato ai box per la positività al Covid-19. Controlla agevolmente la situazione e guida la difesa senza affanni.

Frabotta 7 – Mancino preciso e potente per la prima gioia in prima squadra. Affonda con costanza a sinistra: la migliore prestazione tra i grandi (67′ Alex Sandro 6 – Torna a respirare il clima partita dopo l’assenza causa coronavirus).

Bernardeschi 5 – Si vede raramente, non incide spostato sulla destra. Va fuori per un problema fisico all’intervallo. Delude ancora, ma non fa più notizia… (46′ Di Pardo 6 – Esordio positivo, buona spinta sulla destra).

Fagioli 6,5 – Senza paura, gioca con personalità. Pirlo lo guida in panchina, in un ruolo delicato che il baby piacentino espleta con disinvoltura. Promosso all’esordio assoluto (86′ McKennie sv.).

Rabiot 7 – Detta legge in mediana, si procura il rigore del vantaggio con uno strappo che spacca in due la difesa della Spal. Superiore per fisicità e palleggio rispetto al contesto della serata. Segnali di ripresa dopo un periodo di appannamento.

Ramsey 5 – Primo tempo anonimo, più nel vivo del gioco a risultato acquisito, ma non riesce a fare la differenza come ci si aspetterebbe. Nota stonata, insieme a Bernardeschi, dello scacchiere bianconero.

Kulusevski 7 – Parte a rilento, ma si accende presto e non dà punti di riferimento alla difesa estense. Scambia e bene con Morata, dopo una serie di dribbling ubriacanti consegna a Frabotta la palla del 2-0. Mette la contesa in ghiaccio, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist di Chiesa. Fa male agli avversari da punta: finora è la posizione dove si è espresso meglio da quando veste la casacca della Juve.

Morata 6,5 – Trova la via del gol su rigore, calciato con freddezza. Si muove lungo tutto l’arco offensivo, al servizio anche dei compagni di squadra. Va vicino al raddoppio, esce sofferente per un colpo alla caviglia (67′ Chiesa 7 – Entra subito in partita, qualche buona accelerazione per ritrovare la gamba. Servizio al bacio per il 3-0 di Kulusevski, poi nel recupero firma il centro del poker).

All. Pirlo 6,5 – Ricorre ad un ampio turnover, dando respiro a tanti big. I baby in campo rispondono presente, convince Fagioli in regia. Segnali positivi da Rabiot, delude invece Ramsey. Qualificazione col minimo sforzo in semifinale, dove ritroverà il ‘maestro’ Conte.

SPAL

Berisha 6,5 – Salva il salvabile. Non ha responsabilità sulle reti bianconere.

Okoli 5 – Sempre fuori posizione: sul lato destro della Spal, la Juve va a nozze.

Vicari 5 – Ingenuo quando atterra Rabiot per il rigore del vantaggio. Di rado riesce ad anticipare Morata (46′ Tomovic 5 – Errore clamoroso sul tris di Kulusevski).

Ranieri 5 – Kulusevski gli fa male quando lo punta. Vedi in occasione del raddoppio bianconero (46′ Sala 5,5 – In affanno sulle incursioni degli avanti bianconeri).

Dickmann 5,5 – Parte bene, ma è un fuoco di paglia. Non riesce a prendere le misure sugli inserimenti di Frabotta.

Esposito 6,5 – Mantiene la necessaria lucidità in mezzo, cerca di dare ordine e ci riesce in alcune fasi della gara. Il migliore dei suoi con Floccari (66′ Valoti 6 – Buone geometrie in mediana).

Missiroli 5,5 – Meno sostanza rispetto ad Esposito. Rabiot lo mette in difficoltà.

Sernicola 6 – Dà un discreto supporto in fase offensiva. Cala alla distanza.

Brignola 5,5 – Qualche buona accelerazione, una di queste non sfruttata da Seck. Si spegne presto.

Seck 5 – Spazia molto, ci mette tanta generosità. Però pasticcia troppo negli ultimi sedici metri: inconcludente.

Floccari 6,5 – Lotta come un leone, a 40 anni. Dalla distanza spaventa Buffon, non si risparmia. Sempreverde: tiene botta malgrado la carta d’identità (66′ Moro 5,5 – Ha poche opportunità per mettersi in mostra).

All. Marino 5,5 – La Spal regge bene nella prima parte, poi il 2-0 di Frabotta toglie fiducia alla squadra estense. Quasi impossibile scalare la montagna Juventus all’Allianz Stadium: la soddisfazione è esserci arrivati, contropronostico.

Arbitro: Pezzuto 5,5 – Sbaglia sul rigore ai danni di Rabiot: prima lo ammonisce, poi richiamato dal VAR concede la massima punizione. Per il resto tutto scivola liscio, con poche difficoltà.

TABELLINO

JUVENTUS-SPAL 4-0

16′ Morata; 33′ Frabotta; 78′ Kulusevski; 94′ Chiesa

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, de Ligt, Demiral (82′ Da Graca), Frabotta (67′ Alex Sandro); Bernardeschi (46′ Di Pardo), Fagioli (86′ McKennie), Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata (67′ Chiesa). Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur

SPAL (3-4-1.2): Berisha; Okoli, Vicari (46′ Tomovic), Ranieri (46′ Sala); Dickmann, Esposito (66′ Valoti), Missiroli (86′ Viviani), Sernicola; Brignola; Seck, Floccari (66′ Moro). Allenatore: Pasquale Marino

A disposizione:Thiam, Minelli, Spaltro, Strefezza, Paloschi

Arbitro: Pezzuto (sez. Macerata)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Sernicola (S), Valoti (S), Chiesa (J), Rabiot (J)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′