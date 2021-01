Napoli, l’annuncio UFFICIALE del club su Gattuso

In casa Napoli arriva l’annuncio ufficiale del club azzurro sulla posizione del tecnico Gattuso, dopo i rumours degli ultimi giorni

Giorni caldi in casa Napoli, con la posizione del tecnico Gennaro Gattuso a rischio dopo gli ultimi deludenti risultati. Dopo le riflessioni di questi giorni, arriva la presa di posizione ufficiale da parte della società, in un post su Twitter di poco fa.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso

“Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli – si legge – ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”. Si conferma dunque, come anticipato da Calciomercato.it, l’orientamento di De Laurentiis di proseguire con Gattuso fino al termine della stagione. Questo, al netto di eventuali ulteriori risultati negativi nelle prossime gare che potrebbero far decidere per un addio immediato. Di sicuro, al momento il rinnovo del contratto appare una chimera. E rischia anche il ds Giuntoli, del cui operato De Laurentiis non è contento.