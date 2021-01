Con il derby perso ieri, il Milan è alla terza sconfitta in sei gare: momento difficile per i rossoneri, colpa anche della rosa non all’altezza

Terza sconfitta in sei gare per il Milan: i rossoneri affrontano il primo vero momento di appannamento della stagione che mette in crisi le certezze di Pioli. Un affanno che la maggior parte dei tifosi motiva con una squadra stanca: la pensa così oltre il 53% di chi ha risposto al sondaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Calciomercato.it. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calo fisico per oltre la metà dei tifosi, ma c’è anche chi non giudica la rosa rossonera all’altezza della situazione: lo pensa il 30,9% di chi ha risposto al sondaggio, mentre il 10,6% mette sotto accusa Pioli e soltanto il 5,3% giudica negativamente il mercato.