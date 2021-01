Per il Milan è tempo di archiviare la sconfitta nel derby è ripartire: Pioli può farlo con un doppio recupero in arrivo

Il Milan prova a ripartire dopo la sconfitta nel derby di coppa Italia. La rimonta dell’Inter ha confermato il momento difficile dei rossoneri che nelle ultime sei partite hanno incassato sei ko. Non c’è tempo per riflettere però perché il campo chiama subito: sabato la squadra di Pioli tornerà nuovamente in campo a Bologna, nella gara valida per la prima giornata di ritorno. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Contro i rossoblù il Milan potrebbe ritrovare due calciatori assenti nell’ultima gara. Il primo è Mario Mandzukic che ha smaltito il problema accusato contro l’Atalanta. Il croato dovrebbe accomodarsi in panchina dove potrebbe esserci anche Bennacer. Fermo da oltre un mese, il centrocampista algerino è sulla via del rientro e il suo ritorno tra i convocati potrebbe avvenire già per la trasferta emiliana.