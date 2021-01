La Juventus registra una importante novità per Paulo Dybala: risolto il problema dei diritti di immagina per la Joya

In attesa che si riprenda dall’infortunio e torni in campo, Paulo Dybala registra una importante novità fuori dal terreno di gioco. Dopo mesi di trattative, improntate all’ottimismo, è arrivata la svolta per la questione diritti d’immagine che da tempo vedeva protagonista l’attaccante della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come conferma su Twitter dalla giornalista Fabiana Della Valle, si è chiusa con una transazione la causa che vedeva contrapposto l’ex agente di Dybala Triulzi e la Star Image di Malta. Un accordo che può avere ripercussioni anche sul futuro dell’attaccante visto che negli anni passati proprio la questione diritti d’immagine era stato un ostacolo per eventuali pretendenti.

Juventus, Dybala: accordo per i diritti d’immagine

Per Dybala ora c’è da concentrarsi sul terreno di gioco e anche sul rinnovo di contratto per il quale, al momento, non si registrano novità. In scadenza nel 2022, tra la Joya e la Juventus l’intesa non è ancora arrivata e febbraio potrebbe essere il mese giusto per provare un riavvicinamento tra le parti.