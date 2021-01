Calciomercato.it seguirà in tempo reale Juventus-Spal, gara dei quarti di finale di Coppa Italia

Superata la delusione della sconfitta contro l’Inter con la vittoria in Supercoppa e il successo contro il Bologna, la Juventus cerca il terzo successo consecutivo per guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e sfidare l’Inter. Allo ‘Stadium’ arriverà la Spal, reduce dall’impresa in casa del Sassuolo negli ottavi. Andrea Pirlo avrà l’occasione di effettuare un ampio turnover, ma anche di mettere minuti nelle gambe dei reduci da infortunio o covid. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Spal

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Ramsey; Kulusevski, Morata. All.: Pirlo

SPAL (3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. All. Marino