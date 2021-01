Il bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus relativo al 27 gennaio 2021: sono 15.204 i nuovi casi, sale l’indice di positività

E’ stato diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 27 gennaio. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 15.204 i nuovi positivi al Covid, a fronte di 293.770 test eseguiti per un tasso di positività che sale al 5,1% con un incremento di un punto percentuale rispetto a ieri. Il totale dei positivi da inizio pandemia sono 2.501.147, mentre i morti sono 86.889 con i 467 registrati nelle ultime ventiquattro ore.

Gli attualmente positivi sono 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri: i guariti sono stati 19.172 con il totale che sale a 1.936.289. Per quanto riguarda la pressione sul sistema ospedaliero, si registra un calo di 20 unità per il totale dei ricoverati in terapia intensiva. Sono 2.352 persone con un numero di ingressi giornalieri pari a 115. Calano di 194 unità anche i ricoveri ordinari (sono 21.161), così come i positivi in isolamento domiciliare: – 4.234 rispetto a ieri per un totale di 454.456 persone.