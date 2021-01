Coppa Italia | Juventus-Spal, i convocati di Pirlo: Ronaldo out

Juventus, 23 i convocati di Pirlo per la sfida contro la Spal in Coppa Italia: assente Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo

Non sarà della partita Cristiano Ronaldo questa sera contro la Spal. Andrea Pirlo ha scelto di concedere un turno di riposo all’attaccante portoghese, che non rientra tra i 23 convocati del tecnico bianconero. La Juventus, che scenderà in campo alle 20.45, dovrà dunque fare a meno del suo numero 7. Out anche Bentancur. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro per Scamacca | L’ostacolo

I convocati:

Buffon, Pinsoglio, Szczesny; Dragusin, de Ligt, Chiellini, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Frabotta, Bonucci, Demirali, Di Pardo; Arthur, Fagioli, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, McKennie; Morata, Da Graca.