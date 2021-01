Coppa Italia, Juventus-Spal 4-0: i bianconeri eliminano i ferraresi, squadra di Serie B, e volano in semifinale dove troveranno l’Inter

Tutto come previsto. La Juventus batte la Spal per 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e va in semifinale. Doppia sfida, nelle prossime due settimane, all’Inter per Pirlo e i suoi, ma i ferraresi, squadra di Serie B, escono con l’onore delle armi.

Dopo una chance per Morata in avvio, la Juve sblocca al quarto d’ora con una percussione di Rabiot atterrato in area. L’arbitro Pezzuto prima lo ammonisce per simulazione, poi, al Var, corregge la decisione: rigore trasformato da Morata. Spinta bianconera che continua, arriva il raddoppio poco dopo la mezz’ora con un bel sinistro dal limite di Frabotta. Spal che però prova sempre a giocare il pallone e che con Floccari, comunque, in qualche occasione, si fa vedere dalle parti di Buffon. In avvio di ripresa Berisha dice no più volte a Kulusevski e Ramsey, mentre la Spal di Marino continua a provarci con generosità, addirittura andando in pressing nell’area juventina in qualche occasione. La chiude Kulusevski, nel finale, approfittando di uno svarione della difesa ospite. E arriva anche il poker di Chiesa a tempo scaduto.

JUVENTUS-SPAL 4-0 – 16′ rig. Morata, 33′ Frabotta, 78′ Kulusevski, 94′ Chiesa