Atalanta-Lazio, tifosi contro Hoedt | Lo sfogo sui social

I tifosi della Lazio non hanno digerito la prestazione di Wesley Hoedt, che ha sofferto molto contro l’Atalanta

La Lazio è uscita battuta dal Gewiss Stadium contro l’Atalanta per 3-2. Nonostante la Dea abbia giocato in 10 per gran parte del secondo tempo, i ragazzi di Gasperini hanno comunque portato a casa la vittoria. I tifosi biancocelesti si sono scagliati sui social contro Wesley Hoedt, autore di una prova deludente. Tanti sono stai i tweet contro il difensore olandese.

Lazio, tifosi sui social contro Hoedt

Di seguito, alcuni tweet contro Hoedt, che non è riuscito a fermare Muriel in occasione del momentaneo 2-2 segnato da Malinovskyi oltre ad aver causato il rigore di Zapata.

Non prendetevela con #Hoedt bensì con chi l’ha preso! Si sapeva che era scarso avendocelo pure avuto !! E c’è stato pure chi dopo una partita decente scrisse meraviglie! Che amarezza!! — Luca69 (@LucaSimo58) January 27, 2021

#Hoedt alla rivendita di frutta della Conad di Formello. Mai più in campo. #AtalantaLazio — Francesco C. (@CarbonFrank) January 27, 2021

#Atalanta passa il turno perché non ha #Hoedt #AtalantaLAZIO È UNA STORIA INFINITA — Aquila Insaziabile (@Aquilamaisazia) January 27, 2021