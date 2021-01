Calciomercato Torino, Sanabria in Italia: domani visite mediche

Sanabria sarà a breve un nuovo giocatore del Torino. Il calciatore è in Italia, pronto a svolgere le visite mediche

Antonio Sanabria sarà un nuovo giocatore del Torino. Le parti hanno trovato l’accordo per il ritorno dell’attaccante in Italia. Accontentato così il volere dell’ex Genoa, che come vi abbiamo raccontato, ha spinto per lavorare nuovamente con Davide Nicola.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Sanabria è atterrato in serata a Linate ed è pronto ad iniziare la sua avventura in granata: l’attaccante domani svolgerà le visite mediche prima di legarsi al club del presidente Cairo. Il Torino ha così trovato il partner per Belotti e verserà nelle casse del Betis una cifra vicina ai 7 milioni di euro.