Calciomercato Sassuolo, tentativo in casa Borussia Dortmund

Sassuolo, dalla Germania si sottolinea l’interesse per Dahoud del Borussia Dortmund, in passato accostato a Juventus e Inter

Potrebbe arrivare dalla Germania il rinforzo nelle ultime ore di mercato per il Sassuolo. Il club neroverde sta sondando il terreno per nuovi rinforzi, in particolare in mediana e il nome giusto potrebbe essere quello di Dahoud del Borussia Dortmund.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il centrocampista, classe 1996, in questo 2021 non è ancora sceso in campo ed è stato in passato accostato a Juventus ed Inter. Dahoud sembra essere in uscita dal club giallonero e secondo il “Ruhr Nachrichten” il Sassuolo avrebbe fatto una richiesta al Borussia, con cui i rapporti sono molto buoni, visto l’acquisto di Toljan nell’estate 2019 proprio dai gialloneri. Attenzione però alla concorrenza dalla Francia: anche Monaco ed Olympique Marsiglia sono infatti interessate al centrocampista di origini siriane.