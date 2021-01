Calciomercato Roma, Giroud prima scelta in attacco | Sfida alla Juventus

La Roma potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato nei giorni finali della sessione di gennaio. I giallorossi hanno determinato la loro prima scelta in avanti

I giorni appena trascorsi sono stati decisamente difficili in casa Roma. Prima le pesanti sconfitte contro Lazio e Spezia, con tanto di caso legato alle sei sostituzioni. Poi l’ammutinamento della squadra verso Fonseca e i rapporti sempre più tesi tra il tecnico e il bomber Edin Dzeko. La situazione legata alla punta bosniaca resta sempre più spinosa e non sarà facile trovargli una sistemazione a pochi giorni dalla fine del mercato, come vi abbiamo riportato ieri. Per ora, non sono decollate le piste italiane che conducono sempre a Inter e Juventus; vi abbiamo riferito anche i rumors sulle big spagnole.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, caso Dzeko | Sondaggi per un top player

Calciomercato Roma, Giroud prima scelta in attacco: altro nome in lista

Intanto, i giallorossi sono pronti a cautelarsi sul mercato e valutano diversi profili in attacco. La prima scelta, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe Olivier Giroud. L’attaccante è stato a lungo accostato alla Juventus nelle ultime settimane, ma i bianconeri non sembrano vicini ad affondare il colpo.

Occhio, quindi, all’inserimento della Roma per la punta francese, ma tutto dipenderà dalle valutazioni effettuate da Tuchel. Occhio anche al nome di Facundo Ferreyra che Tiago Pinto aveva portato al Benfica e Fonseca valorizzato allo Shakhtar: in ogni caso, non è un profilo che per ora scalda la dirigenza.