Nessuna pace in vista in casa Roma: resta la rottura tra Dzeko e Fonseca che ha rifiutato la proposta del bosniaco

Nessun passo avanti, nessun riavvicinamento: la rottura tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko resta ed è difficilmente sanabile, come raccontato da Calciomercato.it. L’allenatore portoghese non ha intenzione di prendere in considerazione un impiego di Dzeko che continua a lavorare da solo. A questo proposito, secondo ‘Sky’ addirittura il tecnico avrebbe rifiutato la proposta dell’attaccante di potersi allenare con il gruppo. Un no che avrebbe anche l’appoggio della società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Roma, rottura Dzeko-Fonseca: si attende la fine del mercato

L’ormai ex capitano resta quindi ai margini della squadra in attesa degli ultimi quattro giorni di calciomercato. Come raccontato dalla nostra redazione al momento sono chiuse le piste che portano a Barcellona e Real Madrid, così come appare difficile quella che porterebbe Dzeko alla Juventus, club che in estate è andato vicino al suo acquisto. Resta da vedere quel che accadrà una volta chiusa la finestra invernale di mercato. Al momento la situazione resta questa: permane la rottura con Dzeko che non è preso in considerazione da Fonseca.