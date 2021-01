Roma, caso Dzeko | Le ultime da Trigoria

In rotta di collisione con Fonseca, Edin Dzeko si è allenato anche oggi in maniera individuale

In tempi di calciomercato, anche i report sugli allenamenti offrono indizi importanti sul futuro di alcuni giocatori. Un discorso quanto mai di attualità in casa Roma, dove anche oggi Edin Dzeko ha sostenuto un allenamento individuale. In rotta di collisione con Fonseca, l’attaccante bosniaco può partire in questi ultimi giorni di mercato e, come nel girone d’andata, salterà la partita contro il Verona. L’allenatore portoghese spera invece di recuperare uno tra Mkhitaryan e Pedro, anche oggi a parte, mentre le buone notizie arrivano da Calafiori. L’esterno sinistro è rientrato in gruppo dopo l’infortunio muscolare.