Contatti del Barcellona per il terzino sinistro e il Milan può vedere riaperta una pista per il calciomercato estivo

A lungo trattato dal Milan per questa sessione di mercato, Junior Firpo potrebbe aver solamente rimandato il suo approdo in rossonero. L’avventura del terzino al Barcellona sembra essere comunque giunta al capolinea e in estate l’addio potrebbe essere sancito. A far propendere per questa soluzione anche le voci che arrivano dalla Spagna dove ‘Esport 3’ ha parlato di contatti per Luis Gayà, terzino sinistro anche nel giro della Nazionale.

Il Valencia ha chiesto 15 milioni più bonus al Barcellona che per l’estate cerca un esterno mancino da alternare con Jordi Alba. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, il Barcellona va su Gayà: si riapre Junior Firpo

Contatti che confermato l’idea del Barça su Junior Firpo: il club catalano spera nell’addio estivo e il Milan potrebbe tornare a farsi vivo. I rossoneri ci sono andati vicini già in questa finestra di mercato quando lo stesso Junior Firpo ha declinato al proposta, preferendo restare in Spagna vicino alla famiglia. In estate però le cose potrebbero cambiare e il Milan riuscire a strappare il sì del calciatore, valutato 25 milioni di euro dalla società spagnola.