La Juventus resta alla finestra per Zinedine Zidane, che a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid

Sono mesi potenzialmente importanti per molte big d’Europa, soprattutto per il futuro della panchina. In particolare in casa Juventus il nuovo percorso con Andrea Pirlo è agli inizi, ma il club bianconero ha comunque bisogno di portare a casa dei risultati importanti soprattutto a livello economico.

Calciomercato Juventus, Zidane via dal Real Madrid: Agnelli ci riprova

Come riporta ‘Diario Madridista’, infatti, la società è preoccupata per l’andamento della squadra di Andrea Pirlo e anzi non sarebbe convinta fino in fondo del suo lavoro e quindi di continuare con lui. Per questo verosimilmente proverà di nuovo a sondare il terreno per Zinedine Zidane, che a fine stagione dovrebbe dire addio al Real Madrid. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022, ma finendo la stagione senza titoli dovrebbe andare via da Chamartin. Non è ancora detta l’ultima parola, ma la Juventus resta in attesa sapendo che in caso di addio solo i bianconeri forse potrebbero convincerlo a tornare subito in panchina. Per Zizou quella juventino è una seconda casa.