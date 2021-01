Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Conte o Gasperini se fallisce Pirlo

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: la Juve pensa anche a Gasperini e al ritorno di Conte in caso di fallimento di Pirlo

Prosegue tra alti e bassi la stagione della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Dopo aver inanellato una buona serie di vittorie consecutive, la squadra bianconera è infatti incappata nel pesante ko di ‘San Siro’ contro l’Inter. Nelle due successive partite sono poi arrivati altrettanti successi, soprattutto quello di Supercoppa con il Napoli. Il rendimento dell’allenatore resta in ogni caso sotto la lente di ingrandimento: secondo molti, infatti, la Juve sta deludendo le aspettative, soprattutto in campionato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche Gasperini e Conte in corsa se fallisce Pirlo!

In caso di fallimento sia in Serie A che in Champions League, difficilmente la società bianconera confermerà la fiducia al tecnico esordiente. In questo senso, circolano già i nomi dei possibili sostituti: come noto, il preferito di Agnelli rimane Zinedine Zidane, anche lui in bilico sulla panchina del Real Madrid. Inoltre, stando al portale spagnolo ‘Don Balon’, la Juve starebbe pensando anche a Gian Piero Gasperini, e avrebbe già fatto il nome dell’attuale allenatore dell’Atalanta a Cristiano Ronaldo. Ma non solo. L’altra clamorosa ipotesi porta al clamoroso ritorno di Antonio Conte. Anche il grande ex, attualmente all’Inter, sarebbe sulla lista della dirigenza.