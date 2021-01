In casa Inter si spera ancora in un vice Lukaku per questa finestra di gennaio. Tra i profili sbucati nelle scorse settimane anche Origi che piace in Premier

In questa finestra invernale di calciomercato si è parlato molto di un possibile arrivo all’Inter di un nuovo centravanti che possa fungere da vice Lukaku. Conte ha bisogno di un altro centravanti che sia in grado di far rifiatare all’occorrenza il bomber belga e tra i profili accostati nelle scorse settimane c’è anche il connazionale Divock Origi. Eroe del Liverpool della Champions di un paio di anni fa, l’attaccante dei ‘Reds’ sta patendo l’enorme concorrenza in attacco dove è chiuso dai vari Manè, Salah, Firmino e Jota.

Stando a quanto sottolineato da ‘The Athletic’ sebbene il Liverpool non stia attivamente cercando di vendere il centravanti prenderebbe però in seria considerazione eventuali offerte per un prezzo intorno ai 20 milioni. Dall’Inghilterra in questo senso è pronto all’assalto il Wolverhampton che è ancora a caccia di un centravanti dopo i problemi capitati a Raul Jimenez. I ‘Lupi’ sarebbero pronti a prelevarlo con un prestito iniziale con un’opzione di acquisto successiva ma non è da escludere anche l’arrivo a titolo definitivo.