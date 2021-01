Inter e Juventus osservano cosa accade in Germania dove il Borussia Dortmund potrebbe cedere i suoi gioielli

La crisi travolge il mondo del calcio. I conti delle società sono in rosso e le difficoltà toccano tutti, anche modelli considerati virtuosi come il Borussia Dortmund. Il club tedesco, secondo quanto riferisce la ‘Bild’, rischia di essere costretta a cedere i suoi gioielli, soprattutto se non dovesse arrivare un piazzamento in Champions, attualmente lontano tre punti. Tra i talenti candidati ad essere venduti per far cassa non c’è Haaland, che il club vorrebbe tenere, ma è presente anche Giovanni Reyna, trequartista di appena 18 anni, ma già molto ambito a livello europeo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulle sue tracce ci sarebbero anche due club italiani, Inter e Juventus che monitorano il giovane statunitense (con passaporto portoghese) da diverso tempo. Le due società italiane potrebbero farsi avanti in vista dell’estate ma dovranno fare i conti con due fattori non proprio di secondo piano: la folta concorrenza e il prezzo superiore ai 40 milioni di euro.