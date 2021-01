Si infiamma il mercato delle punte. Anche il Genoa si iscrive al valzer degli attaccanti puntando dritto al ritorno di Niang

Siamo giunti alle battute conclusive della finestra invernale di calciomercato. Tante le operazioni ancora da concludere in questi ultimi giorni in particolare per quanto riguarda l’attacco. Si appresta infatti a partire un valzer delle punte che dovrebbe coinvolgere anche il Genoa, pronto a riportare in Italia una vecchia conoscenza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il club ligure tratta con il Rennes per il ritorno in Serie A di Mbaye Niang, polivalente attaccante senegalese con un passato tra Milan, Torino e appunto Genoa. L’ex rossoblù è a un passo dal ritorno in prestito.