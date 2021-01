È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sulla squalifica di Antonio Conte. Tutte le decisioni

Ha fatto discutere l’espulsione di Antonio Conte nel finale di Udinese–Inter. L’allenatore nerazzurro, in un primo momento ammonito, si è rivolto in maniera piuttosto accesa all’arbitro Maresca, che lo ha espulso. Il diverbio si è poi protratto anche nel tunnel degli spogliatoi e ha messo il tecnico a rischio maxi squalifica. La decisione ufficiale del Giudice Sportivo è appena arrivata: due giornate di squalifica a Conte, con annessa multa da 20mila euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!