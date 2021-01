Per il Milan sempre più emergenza infortunati: nel corso della partita con l’Inter di Coppa Italia Simon Kjaer ha lasciato il campo

Un’altra tegola per il Milan e per Stefano Pioli. Già orfano di diversi giocatori fondamentali come Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic, Kalulu, Tonali e Donnarumma (per squalifica), durante il derby di Coppa Italia. Al 20′ Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Il danese, probabilmente in una scivolata su Sanchez, si è fatto male e dopo le cure dello staff ha dovuto abbandondare il campo. Al suo posto è entrato Fikayo Tomori, al suo esordio assoluto con il Milan dopo essere arrivato un paio di giorni fa dal Chelsea.

Milan, infortunio per Kjaer: esordio per Tomori

Una tegola importante per Stefano Pioli, per cui Kjaer è forse il giocatore più importante della difesa e tra i più funzionali per tutta la squadra. La sua assenza per i problemi alla schiena in passato si è sentita molto, il tecnico del Milan spera che il neo acquisto Tomori entri subito in partita.