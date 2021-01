Andrea Pirlo parla prima della sfida contro la Spal in coppa Italia: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus

Andrea Pirlo parla alla vigilia di Juventus-Spal, incontro valido per i quarti di finale di coppa Italia. Da Ronaldo a Dybala, le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a 'JTV'.

Si parte dalle insidia della partita: “Ce ne saranno diverse: affrontiamo una squadra di serie B, ma anche all’estero ci sono state tante sorprese. Ad esempio Bayern Monaco e Real Madrid sono stati eliminati da squadre di serie inferiori. Dobbiamo essere consapevoli che sarà una gara difficile: vogliamo passare il turno e servirà la massima concentrazione. Dovremo stare molto attenti e dare il massimo per non andare incontro a brutte figure”.

Juventus, infortunio Bentancur: Pirlo spiega il forfait

A livello di formazione ci sarà qualche cambio: “Riposerà Bentancur che ha giocato tutta la partita con un buco nel piede e ha avuto tre punti. Non è stato detto ma ha fatto un grande sacrificio e ora ha bisogno di riposo per far assorbire la contusione. Riposerà anche qualcun altro che ha giocato domenica, mentre rientreranno de Ligt e Demiral“.

Infine, un bilancio di metà stagione: “E’ positivo, potevamo avere qualche punto in più ma dopo una stagione faticosa come la scorsa, era da mettere in preventivo una battuta d’arresto. Siamo in corsa su tutti i fronti e vogliamo andare in fondo”.