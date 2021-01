Coronavirus, bollettino 26 gennaio: 10.593 positivi, 541 decessi

Emanato il bollettino del 26 gennaio 2021 sul Coronavirus in Italia; sono 10.593 i nuovi casi positivi al Covid-19, 541 i nuovi decessi

Sono 10.593 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 8.561). Il dato compare sul bollettino di oggi, martedì 26 gennaio 2021, relativo al Coronavirus in Italia. Dall’inizio dell’epidemia i contagi nostrani sono stati 2.485.956. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 541 decessi (ieri erano 420), per un totale di 86.422 morti dall’inizio dell’emergenza. I guariti salgono invece a 1.917.117 (+19.256). I casi attualmente positivi sono 482.417 (-9.204), di cui 21.355 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.372.

Il totale dei nuovi test effettuati è 257.034. La regione con l’incremento giornaliero di infezioni più significativo è la Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. Il tasso di positività, infine, è pari al 4,1%.