Coppa Italia | Inter-Milan: probabili formazioni, calciomercato e dove vederla in TV

Inter-Milan apre i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e la diretta TV

Cresce l'attesa per il derby di Milano. Questa sera, alle ore 20.45, Inter e Milan torneranno a sfidarsi nei quarti di finale di Coppa Italia. Una partita che sarà anche l'antipasto dello scontro scudetto in campionato, in programma il prossimo 21 febbraio. Stasera, però, in palio ci sono le semifinali di coppa. Conte contro Pioli, Lukaku contro Ibrahimovic, l'attuale capolista della Serie A contro la seconda: ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vedere in TV Inter-Milan.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Milan

Saranno pochi i cambi effettuati da Conte e Pioli rispetto alle formazioni titolari. L'impegno, infatti, costringe i due allenatori ad un turnover meno accentuato. L'unico cambio in difesa per i nerazzurri dovrebbe essere il ritorno di Kolarov dal primo minuto al posto di Bastoni. A centrocampo cambieranno con ogni probabilità i due esterni, con Darmian e Perisic favoriti su Hakimi e Young. Lukaku, intoccabile, sarà invece affiancato da Sanchez, che ha una nuova chance da titolare.

Per quanto riguarda il Milan, invece, potrebbe riposare Donnarumma, con Tatarusanu al suo posto. Romagnoli tornerà a guidare la difesa dopo la squalifica in campionato, mentre Dalot dovrebbe far rifiatare Calabria sulla fascia destra. A centrocampo Meité prenderà il posto di Tonali, non convocato, e anche Saelemaekers tornerà titolare dopo la squalifica. Niente riposo per Ibrahimovic, con Mandzukic che non è stato nemmeno convocato.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter e Milan, da Depay a De Paul e non solo: tutti gli intrecci di calciomercato

Soprattutto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sono diversi i nomi già accostati alle due milanesi. Uno di questi è quello di Memphis Depay: l’attaccante olandese è ancora in scadenza di contratto a giugno e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con il Lione. Come anticipato da Calciomercato.it, Depay è un obiettivo concreto dell’Inter, ma è stato a più riprese accostato anche al Milan. Sul giocatore resta vivo l’interesse del Barcellona, e ha messo gli occhi anche la Juventus. Le pretendenti, insomma, non mancano.

Dopo aver seguito la situazione Gomez, che lascia l’Italia e sarà un nuovo giocatore del Siviglia, le due società potrebbero tornare a sfidarsi anche per Rodrigo De Paul. A giugno, con ogni probabilità, il centrocampista argentino sarà lasciato andare dall’Udinese, e sulle sue tracce ci sono da tempo Juventus e Inter, ma anche il Milan. La valutazione del 26enne si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Occhi puntati, infine, anche sulle occasioni Isco, Aguero e Di Maria: il primo è sempre in bilico nel Real Madrid, mentre i due argentini sono in scadenza di contratto rispettivamente con Manchester City e PSG e osservati anche da nerazzurri e rossoneri. Dal campo al mercato: è sempre derby tra Inter e Milan.

Inter-Milan, dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita è in programma alle ore 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Rai 1. Il match è inoltre visibile in streaming sulla piattaforma ‘Rai Play‘.