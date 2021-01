Milan, sono 21 i convocati per il derby di Coppa Italia contro l’Inter: Pioli deve rinunciare a Tonali e Mandzukic

Non ce l’hanno fatta a recuperare Sandro Tonali e Mario Mandzukic: i due non saranno a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro la Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico non potrà dunque contare sull’attaccante croato e sul centrocampista, alle prese con problemi fisici. Out anche Musacchio, che come vi ha svelato Calciomercato.it è ad un passo dalla Lazio e Gigio Donnarumma, espulso dalla panchina nella sfida contro il Torino. Out chiaramente anche Calhanoglu, ancora positivo al Coronavirus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: l’attaccante lascia i rossoneri | Il comunicato

I convocati:

Tatarusanu, A. Donnarumma, Jungdal; Dalot, Calabria, Tomori, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli; Castillejo, Diaz, Saelemaekers, Hauge, Krunic, Kessie, Meite; Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini