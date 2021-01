CM.IT | Lazio, ecco Musacchio: il difensore a un passo

La Lazio vicina al colpo in difesa: si tratta per Musacchio, può lasciare il Milan. Le ultime dalla redazione di Calciomercato.it

Sono ore decisive per il futuro di Mateo Musacchio. Il difensore del Milan, in scadenza di contratto il prossimo giugno, è ad un passo dalla Lazio che dopo l’infortunio di Luiz Felipe è tornata sul mercato alla ricerca di un difensore. Il centrale 30enne potrebbe essere il profilo ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi, guidata da Francesco Acerbi.

Calciomercato Lazio, Musacchio arriva dopo la rescissione? L’ipotesi

L’argentino avrebbe superato Todibo e Viana, altri nomi accostati al club capitolino nelle ultime ore. Ancora da capire i termini dell’accordo, ma l’operazione per portare il rossonero al Formello è in via di definizione. Uno scenario ulteriore potrebbe essere quello della rescissione dello stesso Musacchio con il Milan, il che agevolerebbe l’operato dei biancocelesti per il rinforzo in terza linea.