Calciomercato Torino, incontro per Sanabria: le ultime

Il Torino vuole rafforzare il proprio attacco e per farlo ha messo nel mirino Sanabria. L’ex Genoa è il prescelto per affiancare Andrea Belotti

Sanabria ha voglia di tornare in Italia. L’attaccante paraguaiano, dopo l’avventura al Genoa, è finito nel mirino del Torino, che lo ha scelto per rafforzare il pacchetto avanzato.

Proprio in questi istanti è in corso un incontro a Milano tra i dirigenti granata e l’agente del calciatore, Gabriele Giuffrida.

L’obiettivo è riuscire a trovare la quadratura del cerchio: come detto c’è già il sì del calciatore ma serve l’accordo con il Betis. C’è, infatti, ancora distanza tra la richiesta degli andalusi, circa 7-8 milioni di euro, e l’offerta del Torino, 4-5 milioni. Possibile che le parti decidano di venirsi incontro per soddisfare il volere dell’attaccante.