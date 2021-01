Retroscena a sorpresa sul possibile affare di calciomercato tra Roma e Lazio per il difensore Federico Fazio

In uscita dalla Roma in questa sessione invernale di calciomercato, Federico Fazio poteva accasarsi alla Lazio. Il retroscena è stato annunciato dal giornalista Ilario Di Giovambattista: “Si è sfiorato il primo affare tra Roma e Lazio dopo tanti anni – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Non so se se lo ha proposto il procuratore, ma Fazio stava andando alla Lazio, era vicino”.

Classe 1987, Fazio vanta svariate estimatrici in Italia e non solo. Negli ultimi giorni il suo profilo è stato accostato anche al Parma, in cerca di rinforzi in quella zona del campo. I ducali potrebbero quindi provare in tempi brevi l’affondo decisivo con la società di Friedkin.