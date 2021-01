Calciomercato Roma, le piste per Dzeko | Doppia strada: nuovi sondaggi

Il caso legato al futuro di Edin Dzeko è divampato nelle ultime ore. L’attaccante bosniaco è al centro di diversi interessi sul calciomercato: occhio anche alle big di Premier League

Edin Dzeko al centro del calciomercato. L’attaccante bosniaco è ai ferri corti con l’allenatore Paulo Fonseca. I rapporti con il tecnico sono ai minimi storici e hanno portato all’esclusione della punta nel match di campionato contro lo Spezia. Nella giornata di ieri, inoltre, l’attaccante ha lavorato a parte in allenamento, come vi abbiamo riportato durante il pomeriggio. Ora l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, lavora su un doppio fronte: di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Roma, sondaggi anche in Premier per Dzeko: doppia strada

Da un lato, si cerca di trovare una nuova sistemazione all’attaccante, dall’altro la necessità di una ricomposizione con l’allenatore è stringente. Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti sulle piste spagnole per l’attaccante. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, per il bosniaco ci sarebbero sondaggi anche in Premier League. Dopo aver bussato alle porte di Manchester City e Tottenham, però, gli unici veri sussulti sarebbero arrivati solo dalla Liga.

Inoltre, Dzeko è molto legato alla Capitale insieme alla sua famiglia e non è facile trovare un club che investa 7,5 milioni per il suo ingaggio. La punta, inoltre, si sposterebbe solo per una big. Inter e Juventus restano sullo sfondo, ma i nerazzurri non possono investire, mentre i bianconeri potrebbero proporre solo scambi.