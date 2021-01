Slittano ancora le visite mediche di Stephan El Shaarawy che risulta ancora una volta positivo al Coronavirus: la situazione

Ore calde in casa Roma con la società impegnata su più fronti tra campo e mercato. In entrata si lavora su Stephan El Shaarawy per il quale manca ancora lo step delle visite mediche prima di poter tornare ufficialmente ad essere un calciatore giallorosso.

Il ‘Faraone’ è risultato ancora positivo al tampone effettuato oggi e quindi non può svolgere i test fisici che teoricamente dovrebbero precedere la firma sul nuovo contratto. El Shaarawy ha già un accordo totale con la Roma ma il Covid sta rallentando un affare ormai fatto.