Corsa contro il tempo per definire il futuro di Dzeko, in rotta con Paulo Fonseca, anche se non è esclusa una tregua

Scoppiato con forza dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, il caso Dzeko è da giorni l'argomento principale del calciomercato Roma. Ad oggi l'ipotesi cessione resta complicata per assenza di offerte ufficiali, ma non è da escludere una chiamata last minute dall'Italia. Per non farsi cogliere impreparato, Tiago Pinto sta sondando il terreno per l'eventuale sostituito dell'attaccante bosniaco. Secondo 'asromalive.it', ci sono stati dei contatti con il Benfica per Seferovic, ma negli ultimi giorni si è proposto anche un top player internazionale.