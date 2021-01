Calciomercato Milan, svolta Simakan: le ultime dalla Francia

Mohamed Simakan dovrebbe rimanere ancora allo Strasburgo. La cessione del centrale, che piace al Milan, è dunque rimandata alla prossima estate

Mohamed Simakan era l’obiettivo primario del Milan per l’inverno. Era il centrale dello Strasburgo il prescelto per rafforzare il pacchetto arretrato di Stefano Pioli ma l’infortunio, che lo dovrebbe tenere fuori dai campi circa due mesi, ha cambiato le carte in tavolo.

Il Milan ha così deciso di virare su Fikayo Tomori, acquistandolo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 25/28 milioni di euro. Per Simakan tutto è stato rinviato in estate, Lipsia permettendo. I tedeschi sembravano disposti ad acquistare il centrale classe 2000 subito ma così non è stato. Come riporta RMC Sport, in Francia, lo Strasburgo non avrebbe ricevuto alcuna offerta concreta da parte del club di Bundesliga e si fa dunque sempre più probabile una permanenza del giocatore. Simakan era stato convinto da Paolo Maldini a sposare il progetto Milan ed è probabile dunque che il matrimonio sia stato solamente rimandato di qualche mese.