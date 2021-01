Calciomercato Milan, Musacchio-Lazio: visite mediche!

Tutto fatto per il trasferimento di Mateo Musacchio alla Lazio. Domani le visite mediche: tutti i dettagli

La Lazio ha il sostituto di Luiz Felipe. È confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: Mateo Musacchio sarà un nuovo giocatore biancoceleste. Il difensore argentino si libererà a zero dal Milan e già domani sarà nella capitale per svolgere le visite mediche con la società di Lotito.

Il club rossonero risparmia così 2,5 milioni di euro lordi per i prossimi sei mesi, mentre i biancocelesti si assicurano il 30enne a zero. Un affare che accontenta tutti: manca dunque solo l’ufficialità del trasferimento di Musacchio.