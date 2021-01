Il Milan è stato uno dei club più attivi nel calciomercato in entrata. I rossoneri, però, si muovono anche per quanto riguarda le uscite. Ecco l’ultima partenza che ora è ufficiale

Lorenzo Colombo aveva trovato spazio nell’attacco del Milan nella prima parte di stagione. La giovanissima punta aveva convinto, anche facendo le veci di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, però, hanno ora deciso di garantirgli maggiore spazio, promuovendo il prestito alla Cremonese. Ora l’operazione è ufficiale.

Di seguito il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo alla US Cremonese. Il Club ringrazia Lorenzo e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Calciomercato Milan, Maldini sfoltisce la rosa in attacco: Colombo alla Cremonese

L’arrivo di Mario Mandzukic durante il calciomercato di gennaio ha ulteriormente ristretto gli spazi in attacco. Il Milan ha, dunque, deciso per la partenza del giovane Lorenzo Colombo che comunque aveva lasciato intravedere ottime qualità nella prima parte di stagione. L’operazione con la Cremonese era nell’aria ormai da giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità. Vedremo come proseguirà il percorso di crescita del giovane in Serie B.