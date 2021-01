Juventus a caccia di rinforzi in difesa: piace il centrale mancino del Villarreal Pau Torres, clausola da 50 milioni di euro

Giorgio Chiellini è tornato a disposizione di Andrea Pirlo, ma nell’arco della stagione il tecnico bianconero ha spesso dovuto affrontare problemi di emergenza per la propria difesa. Sia sulle corsie sia in mezzo. Ecco allora che la Juventus sta sondando il terreno per nuovi innesti nel proprio reparto arretrato. Un nome arriva dalla Spagna, si tratta di Pau Torres. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, Parisi: “Ecco la cifra per Scamacca”

Calciomercato Juventus, Pau Torres nel mirino

Il centrale mancino del Villarreal è uno dei volti più interessanti della Liga. 24 anni da poco compiuti, fisico imponente e mancino educato, Torres è cresciuto nel settore giovanile del ‘Submarino Amarillo’ e le ottime prestazioni lo hanno portato anche a conquistare la chiamata della nazionale spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva il bomber | C’è la data

E secondo ‘The Athletic’, il giocatore sarebbe finito nel mirino della Juventus. Torres ha una clausola da 50 milioni di euro ed è legato al club iberico fino al 2024. La dirigenza bianconera sta seguendo con attenzione i suoi progressi, ma l’affare non è facile, proprio per la presenza della clausola e il lungo contratto. A complicare le cose c’è poi la concorrenza dei top club della Liga: il ragazzo infatti piace anche a Barcellona e Real Madrid, oltre al Chelsea.