Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Inter in uscita. Conte potrebbe veder partire Eriksen e Perisic, nel mirino dello stesso club

Prima si cede e poi (forse) si compra. E’ questa la politica di quasi tutti i club di Serie A in questa sessione invernale di calciomercato. In particolare per l’Inter, alle prese con la crisi economica legata al coronavirus e alle limitazioni imposte dal governo cinese, tanto che il gruppo Suning sta cercando nuovi investitori. Il tecnico Antonio Conte sa che ci sono alte probabilità di non avere rinforzi da qui al prossimo 1 febbraio, anche se spera ancora in qualche regalo qualora l’AD Beppe Marotta dovesse riuscire a vendere qualche giocatore in esubero. I candidati non mancano e si guarda all’estero per fare affari in uscita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte nervoso col club: ecco cosa sta accadendo

Calciomercato Inter, Eriksen e Perisic nel mirino dell’Hertha: le ultime

Da tempo i tedeschi dell’Hertha Berlino hanno messo gli occhi su due giocatori dell’Inter per rilanciarsi ad alti livelli. Il primo è Christian Eriksen, fantasista che non riesce a trovare spazio con Conte in nessun ruolo. Il secondo è Ivan Perisic, attaccante esterno costretto ad adattarsi al ruolo di terzino nel 3-5-2 del tecnico leccese. Il problema, per entrambi, è l’ingaggio troppo alto per le casse dei capitolini. Ma non solo: come sottolinea ‘Sky Deutschland’, il danese preferirebbe la Premier League alla Bundesliga; mentre il croato non vorrebbe tornare in Germania per giocare con una squadra che viaggia a metà classifica.