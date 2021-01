Le parole di Nuno Espirito Santo in merito al futuro di Patrick Cutrone. L’attaccante italiano può far ritorno in Serie A dopo l’arrivo di Jose

Il futuro di Patrick Cutrone resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante, dopo l’esperienza per nulla esaltante alla Fiorentina, ha fatto ritorno ai Wolves. La sua permanenza in Inghilterra potrebbe però essere solo momentanea. Il club di Premier League ha, infatti, deciso di puntare su Willian Jose e per Cutrone potrebbe esserci un nuovo approdo in Serie A, con Udinese e Parma pronte a sfidarsi.

Nel frattempo, Nuno Espirito Santo, tecnico dei Wolves, ha parlato così dell’ex Milan, lasciando intendere che non è in programma una nuova partenza: “No, non stiamo considerando questa ipotesi – riporta ‘BirminghamMail’ – Patrick è stato richiamato come tutti sanno. Ha avuto la sua possibilità, sta lavorando e fa parte del gruppo”.