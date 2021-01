Benevento pronto ad accogliere Adolfo Gaich: l’argentino pronto a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto

Pippo Inzaghi può sorridere. Il tecnico è vicinissimo ad avere a disposizione un nuovo attaccante. Il Benevento infatti è ad un passo da Adolfo Gaich, attaccante argentino classe 1999 attualmente al Cska Mosca. L’ex San Lorenzo, soprannominato ‘El Tanque’ per la sua stazza fisica, è vicinissimo a vestire giallorosso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I sanniti sarebbero ad un passo da formalizzare l’accordo con il club russo: l’argentino arriverà in prestito per 6 mesi con opzione per 1 anno, qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Già fissato il costo del diritto di riscatto, fissato nel giugno 2022: 11 milioni di euro, con il club del presidente Vigorito che pagherà l’intero ingaggio dell’attaccante.