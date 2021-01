Ieri si era parlato di una possibile risoluzione contrattuale di Mustafi prontamente smentita oggi dal padre del difensore

Niente rescissione per Shkodran Mustafi che era stato accostato anche a club italiani come Lazio, Inter e Juventus. Il difensore tedesco dell’Arsenal concluderà la stagione ai ‘Gunners’ come sottolineato anche dal padre ai microfoni di ‘Transfermarkt.it’: “Ho letto ieri ma voglio chiarire: non ci sono discussione aperte sulla possibile risoluzione contrattuale”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Piuttosto Mustafi lascerà la società inglese solamente alla conclusione della stagione come ammesso da papà Kujtim: “Il fatto è questo: Shkodran lascerà il club in estate”.